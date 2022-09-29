Dolarda son durum

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Dünya genelinde başta Fed olmak üzere merkez bankalarının aldığı agresif faiz artırım kararları ve devam eden enflasyon baskısı gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Dolar dün gece sığ piyasada 18.55'in üzerine tırmanmasının ardından bu sabah 18.54 liradan işlem gördü. Euro ise yeniden 18 liralık kritik seviyenin üzerine tırmanarak 18.03 lirayı aştı.

Euro/dolar Asya piyasalarının açılmasıyla 0.97'nin hemen altında işlem gördü. Dün 114'ün üzerine çıkarak 20 yılın zirvesini test eden dolar endeksi ise 113.3 seviyesine çekildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FAİZ AÇIKLAMASI

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan faiz konusunda önemli bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında "Faizde bundan sonra yukarı çıkmak yok, daha aşağı inecek. Temennim odur ki bundan sonraki toplantıda (Merkez Bankası) bunu biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar faizi tek haneli rakama indirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bugün yurtiçinde TCMB'nin yayımlayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti takip edilecek. Özette, son 2 toplantısında sürpriz sayılabilecek şekilde 100'er baz puanlık faiz indirimlerine giden PPK'nın önümüzdeki toplantılarda alacağı kararlara ilişkin ipuçları aranacak.