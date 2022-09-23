Dolar yeni güne 18.3570 liradan, Euro 18.0480 liradan başladı. Dün TCMB'nin faiz indiriminin ardından Dolar/ TL kuru 18.40’lara kadar yükselmişti.

dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekerken, karara metninde küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde finansal koşulların destekleyici olmasının önemine işaret edildi.