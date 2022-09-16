Dolarda son durum

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Salı günü ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasıyla dolar küresel olarak güçlenmeye başladı.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi verinin açıklanmasından önce 107.61 seviyesindeyken bugün 109.70'e yükselmiş durumda.

ABD'de ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aştı. Enflasyonda temmuzdaki yüzde 8.5'lik orandan bir düşüş yaşansa da beklentilerin aşılmasıyla Fed'in 21 Eylül'de 100 baz puanlık faiz artırımına gidebileceği ihtimali de fiyatlanmaya başladı.

ABD'de enflasyonun 20 yıllık seyri:

SANAYİ ÜRETİMİNDE GERİLEME

Dün ise ABD'de ağustos ayında sanayi üretiminin yüzde 0.2 gerilediği açıklandı. Beklenti değişim olmaması yönündeydi. Bu veri 100 baz puanlık faiz artırım beklentisinde düşüşe neden oldu.

Fed kararlarını çeşitli veriler ışığında önceden analiz eden CME FedWatch Tool'da 100 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 34'ten yüzde 24'e geriledi.

Bu haftaya 18.22'den başlayan dolar/TL'de Fed'e yönelik beklentiler kısıtlı bir yükselişe sebep oldu. Dolar gece saatlerinde düşük hacimli piyasada 18.29 lirayı görse de güne 18.26 liradan başladı.

Euro/dolar ise 1 civarındaki seyrini sürdürmeye devam etti.