Dolarda son durum

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Piyasalara ABD enflasyonu ve Fed'e yönelik beklentiler damga vurmaya devam ediyor. Önceki gün ABD'de ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.3 olduğu açıklandı. Bu, yüzde 8.1'lik piyasa beklentisinin üzerinde kaldı.

Enflasyonun beklentileri aşmasıyla Fed'in 21 Eylül'de 100 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı da fiyatlanmaya başladı. Söz konusu veri öncesi 107.53 seviyesinde bulunan dolar endeksi bu sabah itibarıyla 109.61 seviyesine yükseldi.

Euro/dolar ise dün 1 civarında dans etmesinin ardından bu sabah 0.9962'den işlem gördü.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde dolar/TL ve Euro/TL güne 18.25'ten başladı.

ALTINDA GERİLEME

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi de bu süreçte yüzde 3.35'ten yüzde 3.43'e tırmandı.

Güçlenen doların altın fiyatlarında da etkisi görüldü. ABD enflasyon verisi öncesinde 1.731 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı bu sabah itibarıyla 1.688 dolara geriledi. Altında günlük yüzde 0.7'lik düşüş yaşandı.