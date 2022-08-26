Doların gözü Powell'da olacak

HABERTURK.COM

Dolar haftanın son işlem gününe 18.18 lira ile 2022'nin zirvesinde başladı. Sabah saatlerinde Euro ise serbest piyasada 18.12 liradan işlem gördü.

Piyasalarda gözler bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda TSİ 17.00'de yapacağı konuşmada olacak. Söz konusu konuşma öncesinde dün Euro/dolar 2 gün aranın ardından 1'in üzerini görse de bu seviyede tutunamadı.

Bu sabah itibarıyla Euro/dolar yeniden 0.9963'e geriledi. Son günlerde piyasalarda Fed'in eylül toplantısında 50 ve 75 baz puanlık artırımlara gitmesi eşit ihtimaller olarak görülmeye başladı.

Powell'ın yapacağı konuşmayla bu belirsizliği bir nebze olsun azaltması bekleniyor. Özellikle enflasyon ve ekonomik durgunluk üzerine yapacağı değerlendirmeler piyasalar tarafından dikkatle takip edilecek.

Analistler enflasyonla mücadele vurgusunun konuşmanın ana hattını oluşturması durumunda bunun 'şahin' bir duruş olarak kabul edileceğini ve bu durumda doların küresel olarak güçlenebileceğini belirtti.