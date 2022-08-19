Dolarda son durum

Dolar/TL 18 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası 18.13 TL'ye yükselen dolar yeni güne 18.08 seviyelerinden başladı. Euro/TL 18.23 seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini sürpriz bir kararla 100 baz puan indirerek yüzde 13'e çekti.