Dolarda son durum

Geçen hafta piyasalara ABD'de açıklanan son enflasyon verisinin ardından esen olumlu rüzgarlar bu hafta yerini durgunluk endişelerine bıraktı.
Dün Çin'de imalat sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0.1 gerilerken, perakende satışlar da yüzde 0.4 düştüğü açıklandı. Bu verilerin ışığında Çin Merkez Bankası 10 baz puanlık faiz indirimine gitti.
ABD'de ise Empire İmalat Endeksi -31.3 ile +5'lik beklentinin altında kaldı.
Geçen çarşamba enflasyon verisi açıklanmadan önce doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 106 seviyesinin üzerindeydi. Verinin ardından ise 105 seviyesinin altı görüldü.
Bu sabah itibarıyla ise 106.5 seviyesinin üzeri görüldü. Bu yükselişin nedeni durgunluk işaretleri sonrası artan Fed'in faiz artırımlarında frene basabileceği beklentisi oldu.
Dolar/TL ise geçen hafta 17.90'ın altını görse de endekse paralel bir şekilde yükselmişti.
Dolar salı gününe 17.96 liradan başladı.
Yurt içinde TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararı bekleniyor.
Yurt dışında ise çarşamba günü Fed tutanakları yayımlanacak. Burada Fed'in önümüzdeki aylarda atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.
Bunun yanında çarşamba günü Euro Bölgesi 2. çeyrek büyüme verileri açıklanacak.
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