Dolarda son durum

Dün temmuz ayında ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 8.5'e gerilediği açıklandı. Haziran ayında enflasyon yüzde 9.1 ile 41 yılın zirvesine ulaşmıştı. Temmuz için piyasa beklentisi ise enflasyonun yüzde 8.7 gelmesi yönündeydi.

Enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla Fed'in eylül ayında olmasa bile sonraki toplantılarda faiz artırımlarında frene basabileceğine dair bir beklenti oluşmaya başladı.

Dolar endeksi ise enflasyon açıklanmadan önce 106'nın üzerindeyken bu sabah itibarıyla 105.3 değerine ulaştı.

Küresel olarak dolarda yaşanan gerileme yurt içine de yansıdı. Dolar dün ABD enflasyonu öncesi 17.95 lira seviyesindeydi.

Yeni güne ise 17.88 liradan başladı. Sabah saatlerinde yeniden 17.92 lirayı aştı.