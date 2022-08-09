Dolarda son durum

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Geçen hafta 18 liranın üzerini kısa bir süreliğine gören dolar, yeni haftada yatay bir seyir izlemeye devam ediyor.

Dolar dün 17.92-17.96 aralığında hareket etti. Yeni güne ise 17.96 liradan başladı.

Geçen hafta Fed yetkililerinin enflasyonla mücadeleyi önceliklendiren 'şahin' açıklamaları ve ABD'de beklenenden olumlu gelen ekonomik veriler doların küresel olarak güçlenmesine yol açmıştı.

Son açıklanan verilere göre ABD'de haziran ayında dayanıklı mal siparişleri yüzde 1.9'luk beklentiye karşın yüzde 2 yükseldi. Fabrika siparişleri de yine yüzde 1.2'lik beklentinin üzerinde bir şekilde yüzde 2 yükselerek 555.2 milyar dolara çıktı. Fabrika siparişleri, mayısta yüzde 1.8 artışla 544.4 milyar dolar olmuştu.

Bunun yanında ABD'de ISM imalat dışı endeksi, temmuzda önceki aya kıyasla 1.4 puan artarak 56,7 değerine yükseldi. Hizmet sektöründeki büyümeye işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 53.5 değerini alması yönündeydi. Beklentilerin aksine yükseliş göstererek 3 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeks, haziranda 55,3 değerini almıştı.

Cuma günü ise ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam temmuzda 528 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerini ikiye katlayan tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 250 bin kişi artması öngörülüyordu.

TEKNİK RESESYONDA

Bu beklentileri aşan olumlu veriler ABD'de resesyona yönelik endişelerin azalmasına yol açtı.

Aslında ABD ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde gösterdiği yüzde 1.6'lık küçülmenin ardından ikinci çeyrekte de yüzde 0.9 daraldı. Böylece, iki çeyrek art arda daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

75 BAZ PUAN FİYATLANIYOR

Ancak özellikle istihdam ve üretimdeki olumlu veriler kalıcı bir durgunluk yaşanacağına dair tahminlerin azalmasına ol açtı. Bu durum Fed'in faiz artırımı konusunda 'elinin rahatlaması' olarak değerlendirildi. Fed'in eylül ayı toplantısı için 75 baz puanlık faiz artırımı, en yüksek ihtimal olarak fiyatlanmaya başladı.

Son veriler Fed yetkililerinin 'şahin' açıklamalarıyla birleşince geçen hafta dolar endeksinde yüzde 1'i aşan bir yükseliş yaşanmıştı. Dolar endeksi yeni haftada ise yatay bir seyir izliyor.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, önden yüklemeli faiz artırma stratejisini desteklediğini aktardı. Bullard, faiz oranının yıl sonuna kadar yüzde 3.75-4 aralığına yükselmesinden yana olduğunu kaydetti. ABD ekonomisinin resesyonda olmadığını belirten Bullard, iş gücü piyasasının güçlü olduğunu söyledi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans ise eylül ayındaki toplantıda 50 veya 75 baz puanlık faiz artışının masada olduğunu belirtti. Fed’in sıkılaşma temposunu düşürmeyeceğinin işaretini verdi.

'DAHA YAPACAK ÇOK İŞ VAR'

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in enflasyon henüz zirveye ulaşmadığı için faiz artırımları konusunda yapacak daha çok işi olduğunu söyledi. Mester, "Enflasyonun ilk kez zirveye ulaştığına, ki bunu henüz görmedik, ve aşağı indiğine dair birkaç aylık süren bir kanıt olmalı" diye konuştu.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ekonominin beklendiği gibi iyileşmesi durumunda gelecek ay Fed'in faizleri 50 baz puan artırmasının makul olacağını söyledi.Daly yaptığı açıklamada yeniden politika yapıcıların yüksek enflasyonu düşürmekte kararlı olduğuna dikkat çekti.