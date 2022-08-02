Dolarda son durum

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Geçen hafta Fed'in 75 baz puanlık faiz artırım kararının ardından yaptığı açıklamada Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırım hızında yavaşlamaya gidilebileceği sinyalini vermesi piyasalarda resesyon endişelerinin hafiflemesine yol açmıştı.

Dün ise temmuz ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisi Çin'de 49 ile 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken, Avrupa'da 49,8'e inerek daralma bölgesine geçti. ABD'de ise Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi 52,8'e yükselse de Haziran 2020'den bu yana görülen en düşük seviyede kaldı.

Bu veriler resesyon endişesini yeniden ana gündem haline getirdi. Bunun yanında küresel piyasalarda ABD-Çin arasında artan gerilim de yeni bir endişe sebebi oldu.

Bu gelişmeler ışığında dolar endeksi haftaya düşüşle başladı. Bu sabah da endeks yüzde 0.3 düşüşle 105.1 seviyesini gördü.

Buna paralel bir şekilde dolar/TL dün 17.90'ın altını gördü ancak kalıcı olarak bu seviyenin altında tutunamadı. Dolar güne 17.93 liradan başladı.