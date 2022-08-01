Dolarda son durum

Fed geçtiğimiz hafta politika faizini 75 baz puan artırırken Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonla mücadele taahhüdünü yinelemesine rağmen artırımlarda yavaşlama sinyali vermişti.

Bu açıklamalar doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksinin geçen hafta yüzde 1'e yakın düşmesine sebep oldu. Endeks 4 Temmuz'dan bu yana ilk kez 106 seviyesinin altına düştü.

Powell'ın açıklamaları sonrası dolar geçen çarşamba 17.90 liranın altını görse de hemen ertesi gün yeniden bu seviyenin üzerine çıktı.

Dolar yeni haftaya ise 17.95 liradan başladı