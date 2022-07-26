Dolarda son durum

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Piyasalar Fed'in yarın açıklayacağı faiz kararını beklerken dolarda yükseliş devam ediyor. Haftaya 17.76'dan başlayan dolar dün 17.80'in üzerine tırmanmıştı.

Dolar yeni güne 17.84, Euro ise 18.26 liradan başladı.

Haziran ayında 1994'ten bu yana ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına giden Fed'in bu hafta da 50 veya 75 baz puanlık bir artırım kararı alması bekleniyor.

Serbest Piyasa Komitesi (FOMC) haziran ayı toplantı tutanaklarında üyelerin bu oranlarda bir yeni faiz artırımını uygun buldukları görülmüştü. ABD'de haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 9.1 ile beklentileri aştı ve 40 yılın zirvesine yükseldi.

Resesyon korkusu yaşansa da Fed'in enflasyonu dizginlemek için şahin bir tutum sergilemesinin beklenmesiyle piyasalarda son haftalarda 75 baz puanlık artırım ihtimali fiyatlanmaya başladı. Analistler karar sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların da piyasalar için yönlendirici olacağını belirtiyor.