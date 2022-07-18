Dolar haftaya nasıl başladı?

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Geçen hafta 20 yılın ardından ilk kez Euro/dolar paritesinin 1 doların altına gerilemesiyle kur piyasalarında tarihi anlar yaşanmıştı.

Bu gelişmede ABD'de haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 9.1 ile beklentileri aşması etkili olmuştu. Enflasyonun beklentileri aşmasıyla Fed'den de 100 baz puanlık faiz artırımı beklenmeye başladı.

Geçen cuma ABD'de yükselen enflasyona rağmen perakende satışların yüzde 1 arttığının açıklanması Fed'e yönelik beklentilerde bir nebze yumuşamaya yol açtı. Bu sabah itibarıyla Euro/dolar 1.001'den işlem gördü.

Bu dengenin değişmesinde doların Fed kaynaklı güçlenmesinin yanında Rusya'nın Ukrayna'da devam eden işgal girişimi de etkili oldu. Analistler Avrupa ülkelerine yönelik büyüme öngörülerinde ucuz Rus gazının önemli bir etken olduğunu, savaşla beraber bu imkanın ortadan kalktığını belirtti. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası (ECB) daha faiz artırımlarına başlamadan büyüme endişeleri başladı. Bu da doların Euro karşısında daha sert yükselmesine yol açtı.

Yurt içinde ise dolar haftaya 17.35 liradan başladı.