Dolarda son durum

Dolar dün öğle saatlerinde 17.30 lirayı aşmış, günü ise 17.26 liradan tamamlamıştı.

Dolar yeni güne 17.28, Euro ise 17.53 liradan başladı.

Bugün bayram arefesi olduğu için yurtiçi piyasalarda yarım gün işlem yapılacak.

Yurtdışında ise piyalar İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifasını dün olumlu karşıladı. Londra Borsası'nda FTSE 100 yüzde 1.14 yükselirken sterlin de dolar karşısında yüzde 0.4 değerlendi.

ANA GÜNDEM RESESYON VE SAVAŞ

Tabii dün yaşanan olağanüstü gelişmeye rağmen piyasaların gündemini başta Fed olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının attığı sıkılaştırma adımları belirlemeye devam ediyor. Bu adımların bir resesyona yol açabileceği endişesi her geçen gün artıyor. Fed'in haziran toplantısının ardından 27 Temmuz'da da 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi fiyatlanmaya devam ediyor.

Bunun yanında Rusya-Ukrayna krizi sebebiyle Avrupa'daki enerji arzı endişeleri de sürüyor. Bunun etkisiyle AVrupa Merkez Bankası'ndan da sıkılaştırma adımaları atması beklenmesine rağmen Euro/dolar paritesi 20 yılın ardından ilk kez 1.02'nin altına düşmüş durumuda.