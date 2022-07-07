Dolarda son durum

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Önceki gün 17 lirayı aşan dolar dün de yükselişini sürdürerek günü 17.22 liradan kapatmıştı.

Dolar yeni güne 17.24, Euro ise 17.65 liradan başladı. Dünyada başta Fed olmak üzere merkez bankalarının attıkları adımlar resesyon endişelerini artırdı. Avrupa ülkeleri ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle hem ekonomik durgunluk hem de enerji arzında güvenlik sorunuyla karşı karşıya.

Bu da Euro'nun dolar karşısında sert değer kaybetmesine katkıda bulundu. Euro/dolar paritesi Aralık 2002'den bu yana ilk kez 1.03'ün altına geriledi.