Dolarda son durum

Dolar geçen hafta 16.60'dan 16.75 liraya yükselmişti.

Dolar yeni haftaya da 16.75 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileri takip edilecek.

ABD piyasaları 4 Temmuz tatili sebebiyle kapalı olacak.