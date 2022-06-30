Dolarda son durum

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Dolar geçen cuma akşamı BDDK'nın ticari kredilere getirdiği yeni koşulların etkisiyle ardından sert bir düşüşle 17.36 liradan önce 16.49 liraya kadar gerilemişti.

Bu hafta başında ise 16.60 lira civarında olan dolar hafta genelinde şu ana kadar sakin bir seyir izledi.

Dolar yeni güne 16.64, Euro ise 17.43 liradan başladı.