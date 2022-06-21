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Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,04 üzerinde 17.33'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne de yatay başlamasının ardından sabah saatlerinde 17.33 civarındaki seyrini sürdürdü. Euro/TL ise yüzde 0.3'lük hafif yükselişle 18.28 liraya çıktı

Dolar endeksi dünkü düşüşüne bugün de devam ederek yüzde 0,1 azalışla 104,2'de dengelenirken, avro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 1,0550'den alıcı buluyor.

RESESYON KAYGILARI GÜÇLENDİ

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif bir şekilde faizleri artırmasının ardından resesyon kaygılarının güçlendiğini, ancak merkez bankası ve kamu yetkililerinin ekonomilerde yumuşak iniş sağlanabileceğine yönelik destekleyici açıklamalarının risk algısını yatıştırdığını söyledi.

Bu gelişmelerle döviz piyasalarında dalgalı seyrin öne çıktığına işaret eden analistler, bugün Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yön tayininde etkili olabileceğini kaydetti.