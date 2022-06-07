Dolar geçen cuma hızlanan yükselişine bu haftada devam ediyor. Dolar/TL dün 16.50'den 16.60 tırmanmıştı.

Dolar yeni güne 16.63, Euro ise 17.80 liradan başladı. Dolar gün içerisinde 16.75, Euro ise 17.95 liranın üzerine tırmandı. Dolar/TL'de günlük yükseliş yüzde 1'i aştı.

Geçen cuma ABD'de mayıs ayında tarım dışı istihdamın 390 bin ile beklentinin çok üzerinde bir miktarda arttığı açıklandı.

Güçlü gelen istihdam verisinin ardından Fed'in sıkılaşma konusunda agresif hareket edebileceğine yönelik beklenti ABD varlıklarına talebin artmasına yol açtı. Dolar endeksi 2 günde yaklaşık yüzde 0.5 yükseldi. ABD 10 yıllık tahvilin getirisi ise yüzde 2.96'dan yüzde 3.04'e çıktı.