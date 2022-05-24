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Dolar dün önce 15.80 liranın altını görmüş ardından akşam saatlerinde yeniden 15.90'ın üzerine tırmanmıştı.

Dolar endeksinde dün hafif bir dalgalanma yaşansa da dolar/TL'deki dalga boyu çok daha yüksek oldu. Dün Euro ise 17 lirayı aştı.

Euro'daki dün yaşanan yükselişte Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın temmuz ayında faiz artışlarına başlayabilecekleri ve eylül sonunda negatif faiz döneminin sona erebileceğini belirtmesi etkili oldu.

Yeni güne dolar 15.97, Euro ise 17.04 liradan başladı. Sabah saatlerinde dolar 16, Euro ise 17.10 lirayı aştı.