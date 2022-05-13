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Önceki gün ABD'de nisan ayı enflasyonunun yıllık yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aşmasıyla başlayan dolardaki güçlenme devam ediyor.

Yükselen enflasyonun Fed'i daha sert sıkılaşma adımları atmaya zorlayacağına yönelik beklentiyle ABD tahvil getirilerinde yükseliş yaşandı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi ise dün 104.2 değerine ulaşarak 20 yılın zirvesini gördü.

Nisan ayında sadece TÜFE değil üretici enflasyonu da beklentileri. Dün açıklanan verilere göre ABD'de ÜFE yüzde 11 oldu.

Bu gelişmeler gölgesinde dolar/TL dün 15.40'ı aşmıştı.

Dolar yeni güne ise 15.44 liradan başladı. Gün içerisinde 15.49 lirayı görse de daha sonra yeniden 14.44 liraya geri çekildi.