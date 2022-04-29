Dolarda son durum

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Dün dolar 14.83 liraya kadar çıkmasının ardından 14.80 liranın altına gerilemişti. Bu düşüşte ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde sürpriz bir biçimde yüzde 1.4 daraldığının açıklanması etkili oldu.

Dolar yeni güne de 14.79 liradan başladı.

Euro/dolar da dün 5 yılın ardından 1.05'in altını görürken bu sabah itibarıyla yeniden bu seviyenin üzerine tırmandı.