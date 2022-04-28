Dolarda son durum

Doların küresel olarak güçlenmesi devam ediyor. Dolar endeksi dün 5 yıl sonra 103'ün üzerine tırmandı.

Benzer şekilde Euro/dolar paritesi de 1.05 ile 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Fed'in tahmin edilenden hızlı bir sıkılaşmaya gidebileceğine yönelik beklentiler doların değer kazanmasına yol açtı.

Dün dolar/TL ise 14.80'den 14.83'e yükseldi.

Dolar yeni güne 14.81 liradan başladı.