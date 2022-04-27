Dolarda son durum

Fed'in sıkılaşma adımlarını hızlandıracağı beklentisiyle dolar küresel olarak güçlenmeye devam ediyor. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi dün 102 değerini aşarak 2 yılın zirvesine çıktı.

Buna paralel olarak dolar/TL de dün 14.80'i gördü. Sabah saatlerinde dolar düşük hacimli piyasada 14.81 lirayı görürken yeni güne 14.80 liradan başladı.