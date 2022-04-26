Dolarda son durum

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Dolar geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından yükselişe geçmişti. Bu yükseliş dün de devam etti ve dolar/TL 14.74'ten 14.77'ye yükseldi.

Dolar yeni güne ise 14.78 liradan başladı.

Perşembe günü IMF Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi. Powell, halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala destekleyici olduğuna işaret ederek, sıkılaşmada biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetti.

Bu açıklamaların yanında Çin'in koronavirüs salgınına karşı sıfır tolerans politikasından vazgeçmemesi, küresel ticaret ve büyümeye yönelik endişeleri artırmaya devam ediyor. Bu da gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde ek bir baskı yaratıyor.