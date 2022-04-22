Dolarda son durum

Dün doların küresel olarak güçlü performansına paralel olarak dolar/TL 144.66'dan 14.70 liraya yükseldi.

Dolar yeni güne 14.71 liradan başladı.

Dün, Uluslararası Para Fonu (IMF) Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi.

Fed Başkanı'nın bu açıklamaları doları güçlendirirken piyasalar Çin'deki salgın kısıtlamalarını takip etmeyi sürdürüyor.