Dolarda son durum

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Haftaya 14.63 liradan başlayan dolar, şu ana kadar hafta boyunca dar bir bantta hareket etti.

Dolar gece saatlerinde düşük hacimli piyasada 14.68 lirayı görmesinin ardından güne 14.67 liradan başladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi piyasaların önemli gündemleri arasında yer almaya devam ediyor.

Bunun yanında koronavirüs salgını sebebiyle Çin'in en önemli ekonomik merkezi olan Şanghay'da devam eden kısıtlamalar endişeyle takip ediliyor.