Dolarda son durum

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Dolar son haftalarda olduğu gibi bu hafta da dar bir bantta hareket etmeye devam ediyor. Dolar/TL haftaya 14.63 liradan başlamasının ardından dün 14.67'yi gördü.

Dolar yeni güne de 14.66 liradan başladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi piyasaların önemli gündemleri arasında yer almaya devam ediyor. Analistler ABD ve müttefiklerinden şu ana kadar tam istenen sonuçların alınmaması nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırım açıklamalarının gelebileceğini belirtiyor.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batı tarafından Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımları hatırlatarak, söz konusu yaptırımların aşılması ve Rus ekonomisine destek amacıyla 2.5 trilyon rubleden (32.3 milyar dolar) fazla bir bütçe kullanacaklarını ifade etti.

Bunun yanında koronavirüs salgını sebebiyle Çin'in en önemli ekonomik merkezi olan Şanghay'da devam eden kısıtlamalar endişeyle takip ediliyor.