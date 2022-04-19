Dolarda son durum

HABERTURK.COM

Dolar son haftalarda olduğu gibi bu hafta da dar bir bantta hareket etmeye devam ediyor. Dolar/TL dün haftaya 14.63 liradan başlamasının ardından önce 14.65'i gördü, ardından 14.64'e geriledi.

Dolar yeni güne de 14.64 liradan başladı.

Piyasalar Rusya'nın Ukrayna'daki işgal girişimini takip etmeye devam derken Çin'in Şanghay kentinde devam eden koronavirüs kısıtlamaları endişe yaratmaya devam ediyor.