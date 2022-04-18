Dolarda son durum

Dolarda geçen hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmasıyla önemli bir hareket yaşanmamıştı.

Geçen haftayı da 14.64 liradan kapatan dolar, yeni haftaya 14.63 liradan başladı.

Yeni haftada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi ve Çin'de devam eden koronavirüs salgını kısıtlamaları takip edilmeye devam edecek.