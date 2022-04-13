Dolarda son durum

Dün dolar/TL güne 14.66'dan başlamış, ABD mart ayı enflasyonunun yüzde 8.5 ile beklentilerin hafif üzerinde gelmesiyle 14.69'u görmüştü. Akşam saatlerinde ise kur düşüşe geçti.

Dolar yeni güne 14.59 liradan başladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine dair gelişmeler takip edilirken diğer yandan başta Şanghay olmak üzere Çin'in çeşitli bölgelerinde uygulanan koronavirüs kısıtlamalarına yönelik endişeler de artıyor.

Söz konusu kısıtlamaların Çin ve küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine dair görüşler risk iştahını düşürmeye devam ediyor.