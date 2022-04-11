Dolarda son durum

Dolar geçtiğimiz hafta dolar endeksinin yaklaşık 2 senenin zirvesine çıkmasına paralel bir şekilde 14.69 liradan 14.80 liraya kadar yükselmişti.

Dolar yeni haftaya 14.75 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde Merkez Bankası'nın açıklayacağı, şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek.

Dünyada ise Çin'de devam eden salgın önlemleri ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine ilişkin son gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.