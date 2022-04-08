Dolarda son durum

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Önceki gün, mart ayı tutanaklarının yayımlanmasıyla beraber önümüzdeki aylarda Fed'in faiz artırım konusunda daha agresif davranacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Tutanaklarda Fed üyelerinin en az 50 baz puanlık faiz artırımlarından ve aylık 95 milyar dolarlık bilanço daraltma konusunda görüş birliğinde olduğu görüldü.

Bu durum doların küresel olarak güçlenmesini yol açtı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 2 yılın zirvesine çıktı. Dün dolar/TL de 14.70'den 14.75'e kadar yükselmişti.

Dolar yeni güne ise 14.74 liradan başladı.