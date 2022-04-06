Dolarda son durum

Dolar/TL dar banttaki hareketini sürdürürken dün 14.72 liranın üzerini görmüştü.

Dolar yeni güne de 14.71 liradan başladı.

Piyasalar Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini takip derken diğer yandan küresel olarak enflasyon verilerini ve başta Fed olmak üzere merkez bankalarından gelebilecek açıklamaları takip ediyor.