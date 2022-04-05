Dolarda son durum

Dün dolar mart ayında yıllık enflasyonunun yüzde 61.1'e yükseldiğinin açıklanmasıyla 14.70 liranın üzerine çıkmış ancak kapanışa doğru yeniden bu seviyenin altına gerilemişti.

Dolar yeni güne de 14.69 liradan başladı.

Dünyada Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle bağlantılı gelişmeler ve Çin'de artan koronavirüs vakaları takip edilmeye devam ediyor.