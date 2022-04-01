Dolarda son durum

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Dolar, Rusya ile Ukrayna arasındaki İstanbul müzakereleri sonrası önceki gün 14.83 liradan 14.59 liraya gerilemişti. Dün ise yeniden 14.65 liraya çıktı.

Dolar yeni güne ise 14.68 liradan başladı.

Piyasalar son haftalarda olduğu gibi Ukrayna'da devam eden savaş ve barış yönünde atılabilecek olası adımları ve yaptırım açıklamalarını takip ediyor.