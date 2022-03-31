Dolarda son durum

İstanbul'da gerçekleşen Ukrayna-Rusya müzakereleri sonrası önceki gün 14.59 liraya gerileyen dolar dün yeniden 14.65 liraya yükselmişti.

Dolar yeni güne de 14.66 liradan başladı.

Ukrayna'da devam eden savaş ve Çin'de artan koronavirüs vakaları piyasaların odağında olmaya devam ediyor.