Dolarda son durum

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Piyasalarda gözler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi ile müttefiklerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarında olmaya devam ediyor.

Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Brüksel'de düzenlenen NATO, G7 ve AB Liderler Zirvesine katılmasının ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak açıklama yayımladı.

Demokrasi, insan hakları, küresel barış, istikrar ve kurallara dayalı uluslararası düzen gibi ortak değerleri savunmaktaki kararlılığa dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna halkını desteklemek ve haksız eylemleri nedeniyle Rusya'ya ağır bedel ödetmek için eş güdümlü çabaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu gelişmelerin gölgesinde dolar güne 14.85 liradan başladı.