Dolarda son durum

Geçtiğimiz hafta piyasalara Fed'in 3 yılın ardından gelen faiz artırımı damgasını vurmuş, TCMB ise politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmıştı.

Geçen haftayı 14.80 liradan kapatan dolar yeni haftaya da 14.81 liradan başladı.

Yeni haftada gözler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde olmaya devam edecek.