Dolarda son durum

Dolar dün Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmasıyla dolar 14.70 civarından 14.80 liraya kadar yükselmiş, ancak bu seviyeden geri dönmüştü.

Dolar yeni güne de 14.72 liradan başladı.

Piyasların gündeminde Ukrayna'daki savaşın yanında Çin'de artan koronavirüs vakaları var. Koronavirüse karşı sıfır tolerans politikası uygulayan Çin hükümetinin atabileceği adımlar takip ediliyor.