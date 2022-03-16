Dolar dün kısa bir süreliğine 14.40 lirayı görmüş ancak ardından yeniden 14.60 liranın üzerine tırmanmıştı.

Dolar yeni güne ise 14.71 liradan başladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi devam ederken piyasaların gözü diğer yandan Çin'de artan koronavirüs vakalarına çevrildi. Çin'de vaka sayısı 3.600'ü aşarak 2 yılın zirvesine ulaşırken, Hong Kong'daki günlük vaka sayısı 27.000'in üzerine çıktı. Vaka sayılarındaki artış 'salgına karşı sıfır tolerans' politikası yürüten ülkede yeni tedbirleri beraberinde getirdi.

Yeni kapanmaların gelebileceği endişesiyle brent petrolün varil fiyatı dün 100 doların altına geriledi ancak bu sabah yeniden söz konusu seviyenin üzerine tırmandı.

Bu akşam ise gözler Fed'in akşam açıklayacağı faiz kararında olacak. Yatırımcılar 2018’den bu yana ilk Fed'in ilk faiz artışına hazırlanıyor. Karar 21.00'da açıklanacak.