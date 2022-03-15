Dolarda son durum

Dolar dün 14.89 liraya kadar yükselmiş ancak ardından yeniden 14.80 liranın altına gerilemişti.

Dolar yeni güne de 14.82 liradan başladı.

Bu hafta yurtiçinde yatırımcıların odağında, perşembe günü faiz kararını açıklayacak olan Merkez Bankası'nın toplantısı bulunuyor.

Ancak dünyada gündemi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi belirlemeye devam ediyor.