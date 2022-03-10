Dolarda son durum

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Dün dolar/TL 14.52'den 14.65'e yükselmişti.

Dolar yeni güne ise 14.68 liraya yükseldi.

Ukrayna'daki savaşın başından bu yana doların TL karşısındaki yükselişi yüzde 6'yı aştı.