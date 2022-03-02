Dolarda son durum

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Piyasaların yönünü Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle ilgili haber akışı belirlemeye devam ediyor. Taraflar arasındaki görüşmelerden sonuç çıkmazken Rusya'ya yönelik dünya genelinde her gün yeni bir yaptırım gelmeye devam ediyor.

Son olarak ABD Başkanı Joe Biden ülkesinin hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattıklarını açıkladı. AB ve G7 ülkeleri Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarıp Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerini dondururken, başta enerji şirketleri olmak üzere özel sektör de Rusya'daki yatırımlarından çıkmaya başladı.

Düşmeyen bu gerilim Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın ekonomik ilişkileri olması sebebiyle TL üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Dolar bu gelişmelerin ışığında yeni güne 13.92 liradan başladı.