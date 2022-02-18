Dolarda son durum

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Dün piyasalar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararına odaklanmıştı. PPK beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı.

Bu karar kurda önemli bir oynamaya yol açmadı. Faiz kararının ardından dolar 13.61 liradan 13.58 liraya geriledi.

Dolar yeni güne ise 13.55 liradan başladı. Sabah saatlerinde 13.60 liranın üzerine tırmandı.

Gerilim biraz düşse de piyasalar Ukrayna'daki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. ABD ve Rusya tarafından yapılan açıklamalar doların seyrinde gün içinde etkili olabilir.