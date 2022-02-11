Dolarda son durum

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Dün piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ABD'de ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7.5 ile yüzde 7.3'lük beklentiyi aştı.

Enflasyonun beklentileri aşması Fed'in mart ayında 50 baz puanlık bir faiz artırımına gideceği yönündeki beklentiyi de yükseltti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın son dönemlerdeki açıklamalarının ardından martta neredeyse kesin olarak faiz artırımı bekleniyor. Açıklanan veriler bu artırımın miktarı konusundaki beklentileri etkiliyor.

ABD enflasyon verisi sonrası dolar endeksi yükselse de dolar/TL'de düşüş yaşandı. Dolar dün 13.50 liranın altını gördü.

Dolar yeni güne ise 13.52 liradan başladı.