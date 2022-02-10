Dolarda son durum

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Dolar/TL bu hafta yatay bir seyir izlemeye devam ediyor. Dolar haftaya 13.55 liradan başladı, zaman zaman 13.60 liranın üzerine çıksa da bu seviyenin üzerinde tutunamadı.

Dolar yeni güne de 13.5 liradan başladı.

Bugün gözler ABD ocak ayı enflasyon verisinde olacak. Söz konusu veri artık martta faiz artıracağına kesin gözle bakılan Fed'in atacağı adımın büyüklüğünde etkili rol oynayabilir.

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun yüzde 7 gelmesi yönünde.