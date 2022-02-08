Dolarda son durum

Geçen haftayı 13.54'ten kapatan dolar/TL bu sabaha karşı 13.60'ı aştı.

Dolar yeni güne 13.61 liradan başladı.

Analistler son açıklanan veriler ve yapılan açıklamalar ışığında Fed ve ECB'nin olası faiz aksiyonlarının fiyatlandığını ancak şu anda özellikle Ukrayna krizinin gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskı yarattığını bildirdi.