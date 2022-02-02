Dolarda son durum

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Dolar dün 13.40 liranın üzerine tırmanmış ancak bu seviyenin üzerinde tutunamamıştı.

Dolar/TL yeni güne 13.38'den başladı.

26 Ocak'ta Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamada mart ayında faiz artırımına gidecekleri yönünde güçlü bir sinyal verdi ve varlık alım programının sonlandırılmasının da zamanının geldiğini belirtti.

Bu açıklamanın ardından dolar geçen hafta 13.60 liranın üzerine tırmanmıştı. Ancak bu hafta dolar endeksinde yaşanan gerilemeye paralel bir şekilde dolar/TL'de de düşüş görüldü.