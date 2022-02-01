Dolarda son durum

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Dün dolar endeksindeki yüzde 0.8'lik düşüşe paralel bir şekilde dolar/TL 13.30'un altını görmüştü.

Dolar yeni güne ise 13.32 liradan başladı.

Analistler Fed Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamalarının ardından mart ayında gelecek faiz artırımının fiyatlandığını ve dolar endeksinde kısa vadeli zirvenin dün görülmüş olabileceğini belirtti.

Bunun yanında Atlanta Fed Başkanı Bostic'in mart ayı için tercih ettiği faiz artırım miktarının 50 baz puan olmadığını ifade etmesi, Fed'in agresif bir faiz artırımı için istekli olmadığı yorumlarına yol açtı.

Ayrıca piyasalarda Ukrayna sebebiyle gerilen NATO-Rusya ilişkileri takip edilmeye devam ediyor.